政府用獎券基金支付隔離營工程　遭泛民質疑違指引

新冠肺炎持續爆發，政府設多個檢疫中心安排確診個案的緊密接觸者，或從疫區返港人士入住14日作隔離觀察。惟政府日前在立法會工務小組會議上透露，政府動用獎券基金支付部分隔離設施的工程款項，遭泛民主派議員質疑做法違反指引，並批評政府將工程以「拆單」方式申領撥款，做法繞過議會。

因應疫情發展，政府目前已啟用5個隔離中心，包括3個已被徵用的渡假村、荔枝角翠雅山房和火炭駿洋邨，合共提供1100個單位。政府另外計劃在竹篙灣、鯉魚門公園、八鄉少年警訊中心和西貢戶外康樂營興建更多隔離單位，但相關工程款項備受爭議。泛民質疑政府透過獎券基金支付興建竹篙灣檢疫中心、造價1.9億港元的工程費用，以及支付八鄉少訊中心改建工程中其中一筆涉及6000多萬港元的款項。

22名泛民議員聯署去信特首林鄭月娥，要求政府詳細交代每一個已啟用、在建或計劃選用的檢疫中心的相關工程資料及財務安排等。他們在信中同時質疑，政府動用獎券基金作為兩筆檢疫中心工程款項的做法，違反《政府獎券條例》第6款列明獎券基金只對「社會福利服務給予財政資助」。而基金過往撥款涉及政府部門時，皆用作建院舍或提供安老服務等，質疑是次撥款決定有違基金的法定宗旨及一貫做法。

對於有社署官員早前曾指獎券基金可作「惠及衞生」之用，泛民在信中指出法例並無相關條文，要求政府詳細交代。他們亦質疑該兩個工程項目的撥款流程，批評「直接委聘」方式批出工程做法極端，要求審計署介入調查政府做法是否符合審慎使用、公平競爭等原則。

另外，政府早前在工務小組會議上同時披露，政府將總值7000萬港元的鯉魚門公園檢疫中心工程撥款「一拆四」，而總值7000多萬的少訊中心改建工程則「一拆二」。泛民批評政府將鯉魚門公園4筆撥款，連同少訊中心工程的剩餘款項均壓縮至少於3000萬港元，質疑政府此舉是希望將多筆撥款列入「基本工程儲備基金整體項目」，變相避過財委會單獨進行審議。