修例風波加新冠肺炎重創經濟　30%受訪僱主考慮裁員

自去年6月開始至今，香港因修例風波及新冠肺炎疫情的雙重夾擊下，經濟大受打擊。有團體本月向409名僱主及僱員進行意見調查，結果顯示約30%受訪僱主會考慮裁員。

騰龍青年商會籌委會完成一項對「社會及經濟狀況影響」的意見調查，成功訪問88名僱主及267名僱員。結果顯示，被問到香港的經濟衰退何時會好轉，76%受訪者認為香港經濟需要半年以上，才會由衰退轉好；另有75%受訪僱員認為薪金將會不變或有提升。

調查結果又顯示，30%受訪僱主表示會考慮裁員，而受訪僱員更為悲觀，有44%認為公司會裁員；另外，25%受訪僱主表示會考慮強制性下調僱員薪金，39%受訪僱員認為公司有下調薪金的考慮。對於來年公司盈利額的預期，51%受訪僱主認為來年公司盈利額將維持不變或有提升。

該會認為，調查結果反映僱員及僱主對香港經濟狀況，在短期內都不太樂觀，但是對自身的影響則不太悲觀。法國高等經濟與商業研究學院博士生導師張健儒則認為，調查結果顯示，僱傭對公司未來發展的方向及政策期望有差距，兩者之間的溝通有待改善，建議僱主帶頭加強溝通，方可共度難關。