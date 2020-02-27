香港財政持續趨弱　惠譽維持「AA」評級展望負面

國際評級機構惠譽發表報告指，新一份財政預算案顯示，香港中期財政情況持續趨弱，然而，香港有龐大財政儲備，未見對香港的評級帶來下行壓力，維持對香港「AA」評級，展望仍為「負面」。

不過，惠譽提醒，香港經濟情況持續緊張，社會的不穩定將可能進一步損害香港商業環境的吸引力，以及其管治的有效性。

財政司於預算案表示，香港財政赤字將由佔2020財年的本地生產總值約1.5%，增至2021財年的5.4%，創下1997年回歸以來的紀錄。事實上，香港過去亦曾經歷周期性赤字，例如在1999財政年度至2004年度的六個財政年度中，有5次出現周期性赤字。

報告指，香港政府目前預計2026財年前，不會恢復預算盈餘，但仍不足顯示香港其全球金融中心的作用被削弱，而香港最近的股本及債務融資趨勢，與香港3年平均水平相若。

整體而言，惠譽認為預算案中預測的財政赤字，不太可能在短期內影響香港的財政狀況，不過，香港人口持續老化，若然欠缺抵銷收入的相關措施出台，以減少潛在的結構性赤字風險，則可能會對評級造成壓力。