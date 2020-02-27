政Whats噏：預計要使293萬元　沙田區會批扒龍舟支出大

近日唔少社區活動都因新冠肺炎疫情紛紛取消，嚟緊一啲大型嘅節慶活動隨時停辦。沙田區議會轄下嘅文化、體育及社區發展委員會今日(27日)就開會傾扒龍舟嘅撥款，有區議員指預算開支太大，又擔心活動聚集大量人群，提出取消一年一度嘅龍舟盛事，唔知今年仲有無龍舟比賽睇呢？

負責主辦扒龍舟嘅沙田體育會預計活動要使293萬港元，其中80萬港元由沙田區議會申請撥款資助，但好多區議員都質疑主辦方亂咁用錢，要求刪減一啲不必要嘅開支。吳錦雄問既然活動由康文署協辦，點解要畀3.8萬港元去租該署轄下嘅沙田運動場同游泳池嘅停車場呢？吳又留意到主辦方攞成32萬港元畀一間電視台做直播，覺得𠵱筆款項雖然唔係由區議會撥款，但都唔想政府倒錢落海，建議主辦方搵其他收費低啲或者肯免費轉播嘅媒體公司咁話。

沙田體育會總幹事陳君俠解釋，因康文署將上述2個地點嘅停車場都外判咗出去，所以佢哋惟有畀錢租番啲泊車位，至於搵同一間電視台做直播都只因過往一直搵開，所以先繼續搵。

鄭仲恒就隨即反駁，話理性嘅招標商都會揀報價低嘅機構提供服務，唔能夠話一直搵佢合作就唔睇其他機構報價咁話。曾經喺沙田體育會工作嘅程張迎亦覺得，有關開支有啲貴，加上嗰間電視台過往轉播嗰陣啲鏡頭都唔係好多好靚，覺得可以搵多幾間試吓喎。

對於唔少區議員都擔心活動嘅防疫措施，陳君俠話當年沙士都照扒龍舟，大會亦會提供多啲搓手液，同時研究緊限制觀眾人數同強制量體溫等措施，希望避免人群聚集，又話參賽健兒要落水，畀口罩佢哋都無用。

吳錦雄就覺得主辦方自相矛盾，嗰頭話想搞個有氣氛嘅活動，所以使咁多錢請臨時職員同租200幾個泊位，嗰頭又話避免人群聚集會限制人流，咁索性取消扒龍舟，咁咪唔怕病毒傳播又慳返筆錢囉！

陳君俠隨即解釋，嗰份預算係喺舊年11月未爆發疫情時做嘅，所以內容同形式會有修改，遲啲有修訂版會返去財務及常委會同大會審議。唔知一眾區議員係咪都覺得陳有啲道理，喺提出多項支出唔合理後，最後都喺無人反對同棄權下，全票通過咗活動撥款，希望今年龍舟真係可以安全合理地舉行嘞！