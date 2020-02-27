新冠肺炎疫情影響心理健康　團體推心靈口罩手冊

新冠肺炎傷身之餘，更帶來心理健康影響。有協會因應疫情今日(27日)推出「心靈口罩」快速心理防疫手冊，把複雜的心理學理論簡化，加插圖片，透過電子書形式供大眾免費閱讀，輔助心理健康。目前有中文及英文版本，稍後亦會推出其他語言。

災後心理輔導協會義務總幹事杜永政指，目前坊間有很多詳盡資訊教導市民防疫，例如自製口罩、分辨可消毒搓手液等多不勝數，且都是教人保命，令讀者情緒特別高漲，血壓上升，且持續了很久。他認為，這次疫情心理問題最嚴重的是醫護人員，「因為手上係人命嚟」，放工後仍然緊張不敢放鬆，接着是確診者及死者親友。

杜強調心理防疫手冊不是學術文章，但希望大家透過這「口罩」都達到PFE99%(Peaceful Feeling Experience)心理保障，又特意寫了一個章節予未受疫情影響心情的人，希望他們學習明白別人的感受，又認為他們既然心理強壯，不如做義工幫助別人。

杜又表示，傷殘人士、無家者及低收入家庭等弱勢社群有很多情緒問題該。他透露，協會在新年過後曾探訪一個家庭，女兒是盲人，其父母是長者，驚現他們3人共用1個口罩20多日。杜指，該家庭連買餸都不敢，女兒因看不到升降機的人有否戴口罩，不敢進入升降機，故不能到醫院覆診。他又指，上述例子很多，認為香港已出現人道危機，且心理陰影一日不改，即使口罩供應如常，市民都會囤積。