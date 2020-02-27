預算案：推廣法治計劃空泛抽象　學者質疑鄭若驊能否勝任

新一份財政預算案提及將撥款4.5億港元予律政司，作為推廣「願景2030──聚焦法治」計劃(下稱計劃)的用途，律政司司長鄭若驊今日(27日)就計劃舉行簡介會，指將成立專責委員會負責統籌計劃，惟目前並未有確實的推行日子。惟有學者對此提出質疑，擔心鄭是否有能力勝任。

據介紹，計劃是為了加深和普及公眾對法治的認識，並將圍繞與持份者協作、學術專業交流和研究、能力建設和研究如何發放正確訊息和觀念、推廣活動以鞏固和優化香港區內外的法治社會，以及研究如何制訂評價法治的指標這5個範疇作推廣工作。

鄭表示，目前正籌備成立計劃的專責委員會，預計4.5億港元的撥款將攤分10年使用，惟暫未有確切工作時間表和款項分類預算，又說「希望大家比啲時間我」。據了解，計劃現時只有一些概括的推廣項目，例如今年11月舉辦國際法律論壇和提供獎學金予青年到海外交流法律知識等。

對於計劃目前未有具體安排，仍停留在概念階段，理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，4.5億港元並非一筆小數目，儘管計劃已作出簡介會，但內容空泛抽象，難免令人擔心鄭是否有能力勝任法治推廣的工作。

陳批評，鄭過往的工作表現顯示其能力不足，尤其是修訂《逃犯條例》的解釋工作更是一塌糊塗。他認為，若計劃目的只是「推廣和加深法治」，那麼也可成立一個「公民法治意識專責小組」去推廣，「唔使所託非人」。

近日有議員要求政府管治班子應按表現減薪，被問到是否贊同長期民望「墊屍底」的鄭也應減薪時，陳指「佢直頭要辭職啦」，如果「(鄭若驊)賴死唔走」，基於她九流的工作表現，減薪也是理所當然。