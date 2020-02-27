修例風波：近6600人去年被捕　青少年佔37%

去年的修例風波持續多月，多項罪行數字和被捕人數急升。

警務處向立法會保安事務委員會提交文件，交代去年香港的整體罪案情況，多項罪行和被捕人數上升數十倍。去年因反修例事件犯法而被捕的共有6596人，當中2442人(37%)為青少年(10至20歲)。罪行方面，最多青少年因干犯妨礙公安罪行被捕，包括非法集結及暴動等，共1600人，比前年多1529人，上升超過21倍。

至於妨礙公安罪行案件去年全年錄得966宗，較前年增加940宗，上升36倍；發生於下半年的案件，佔全年約98%。警方表示，案件增加是由於自去年7月起反修例事件引致大量暴力及違法行為，令下半年的罪案數字上升，致全年罪案數字自2007年首次回升。

警方指，去年整體罪案數字達59,225宗，較前年增加5000宗，上升9.2%；整體破案率僅有37.1%，比前年46.5%下跌9.4%。當中宗數增加最多案件類別為「刑事毀壞」2629宗，其次為「爆竊」和「縱火」案，分別增加819宗和637宗。

其中刑事毁壞案全年錄得7489宗，較前年上升54.1%，而下半年的刑事毁壞案件宗數達5066宗，為去年上半年的2.1倍；單就港鐵設施被破壞的案件共錄得412宗，增幅達20倍。縱火案全年錄得927宗，較前年飆升637宗，上升兩倍多；發生於下半年的縱火案佔772宗，佔全年數字83%，當中大部分與反修例事件相關。

香港去年錄得的兇殺案有24宗，較2018年減少24宗。當中未偵破的案件只有1宗，發生在去年12月5日，一對越南籍男女懷疑因感情問題發生爭執，1名39歲男途人嘗試阻止，其後被男疑兇用刀襲擊致死，案件仍在調查中，疑兇現被通緝。至於被偵破的案件中，其中1宗案件與反修例事件有關，1名70歲食環署外判清潔工被磚塊擊中頭部傷重死亡，共5名疑兇被捕。

至於各類劫案錄得210宗，較2018年增加63宗，上升42.9%。當中涉及持有類似手槍物體干犯的劫案共6宗，較前年增加2宗，發生於10月至12月期間就佔5宗。銀行、金舖及鐘錶珠寶店劫案有21宗，較前年上升15宗，當中18宗發生於下半年，並有7成案件集中於11月至12月。

另外，披露未經資料使用者同意而取得個人資料的案件有1375宗，超過4300名人士包括政府官員、議員、警員及其家屬、司法機構人員，以及其他公眾人士遭「起底」。