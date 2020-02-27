近80%教師批教育局支援不足　建議延遲放暑假

新冠肺炎確診個案持續上升，教育局早前宣布延長全港學校停課至復活節假期後，最早於4月20日復課。有工會今午(27日)公布網上問卷調查結果發現，近95%受訪教師認同教育局應在最少兩周前通知復課或延遲復課的安排，逾85%人認為局方須在疫情穩定和有充足的防疫用品下安排復課。

教育工作人員總工會上周四(20日)至昨日(26日)中午，在網上進行有關教師在停課期間工作情況的問卷調查，成功訪問344名教師，中小學教師佔30%及約55%，幼稚園教師則佔15%。除上述發現外，結果亦顯示超過80%受訪者認同復課後，應取消6至7月的試後活動，希望利用這段時間補課，亦有近40%教師認為延遲放暑假有利學生學習。

教育局在停課期間宣揚「停課不停學」，但有近80%受訪教師認為局方給予的支援並不足夠，逾半人認為能夠透過當局提出的「多元化的電子學習策略和不同的電子學習平台及管理系統」，達致停課不停學的效果，近半人則認為不能夠。

受訪教師又提到，學生或家長學習時遇上困難，部分學生未必有相關設備或未能登入戶口進行網上學習，部分家長亦不會使用程式或設備，未能協助學生。另有跨境學生因網絡問題，不能開啟某些程式，未能接收功課和教學資料。

工會建議教育局參照2003年沙士經驗及學校意見，考慮讓中小學和幼稚園分階段復課，又認為局方可實行中央採購防疫用品。工會又認為教育局可替每間學校購買網上互動教學軟件版權，派發網上登記用戶名稱及密碼，讓師生在家安裝後進行學習。