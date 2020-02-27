兩醫院急症室曾用過期消毒劑 涉20病人當中3人已離世

新界西醫院聯網發言人今(27日)公布一宗涉及使用過期消毒泡沫的事件。屯門醫院急症室於周二(25日)接到一名員工報告，指一支放置在急症室使用的內視鏡消毒泡沫已過使用期限。新界西醫院聯網馬上檢查轄下3間急症室的內視鏡消毒泡沫，發現屯門醫院及博愛醫院急症室均曾使用同一批過期消毒泡沫為鼻咽內視鏡進行消毒。

鼻咽內視鏡檢查主要用作評估病人氣道有否阻塞。醫護人員為病人檢查前，需要進行3個清潔及消毒步驟拭抹內視鏡喉管，有關消毒泡沫為消毒程序中的第2個步驟。消毒泡沫的保質期限一般為兩年，涉及批次的保質期為去年9月30日。

根據紀錄，兩間急症室由去年10月1日至今，為20名病人進行鼻咽內視鏡檢查時，使用了這批過期的消毒泡沫拭抹喉管。

聯網諮詢微生物學家意見，認為病人因此受感染的風險低，但為安全起見，院方會主動聯絡受影響病人解釋事件。院方會為17名病人安排健康評估，另外3名病人早前因自身疾病已離世。

新界西醫院聯網向受影響病人及公眾致歉。聯網非常關注今次事件，急症室已進行盤點確保所有用品均在保質期限內，並再次提醒職員要對醫療用品安全保持警覺性，避免同類事件再次發生，並已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處報告事件。