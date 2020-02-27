疫輪多2港人在日確診　入境處派員到不同地區協助

港府早前安排3班包機前往日本，接載其中193名滯留「鑽石公主號」郵輪上的港人返港。政府今日(27日)表示，入境事務處已派出23名入境處人員，而衞生署派出由3名顧問醫生和高級醫生組成的醫療隊伍，當中包括了感染及傳染病科和呼吸系統科專科醫生，為確診患者及其家人提供適切的支援。

鑽石公主號上所有乘客已於本周日(23日)離船登岸。港府表示，當時691宗確診個案中，有70人為香港居民，另有31名港人屬於確診患者的密切接觸者，而日前有2名屬密切接觸者的港人確診感染新冠肺炎，在日本確診的港人郵輪乘客人總數增至72名。1名屬密切接觸者的港人在日本完成檢疫後獲准離開，已返港並入住駿洋邨的檢疫中心繼續接受檢疫。

政府指，入境處人員已分成小隊到不同地區，協助在日本11個都府縣的醫院或檢疫所留醫或檢疫的近百名港人。而衞生署的醫療隊伍亦會盡量前往不同地點，探望確診患者及其家人並提供協助，亦會接觸確診患者的主診醫生，在情況許可下安排與確診患者直接溝通，或向其家人了解情況，以評估患者是否得到適切醫療安排。

截至昨日，8名確診的港人已痊愈並獲准出院，其中4人已返港，其餘4人會留在日本陪伴其確診家人，或等候入境處人員協助他們安排返港的行程。痊愈的港人在獲准出院前已進行2次新冠肺炎檢測，結果均為陰性，即相信不具傳染性。衞生署已提醒每位痊愈的港人在抵達香港機場時，主動聯絡衞生署港口衞生科職員，以便為他們進行健康評估和14天的醫學監察。港府又指，積極為其他仍在日本的密切接觸者研究安排他們提早回港，但數間航空公司對提供專機有所保留，多間陸路交通接駁服務公司亦不願承接服務要求。

截至昨日(26日)，共有218名「鑽石公主號」的香港乘客入住駿洋邨的檢疫中心，其中7人確診感染新冠肺炎並轉送到醫院接受隔離治療。