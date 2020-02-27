政府服務下周一起逐步恢復　重開部分康文署設施

因應新冠肺炎在港爆發，政府自1月29日實施僱員特別上班安排，大部分僱員在家工作。政府今日(2月27日)宣布，按抗疫督導委員會暨指揮中心指示，會在實施針對性措施減低社交接觸和採取預防感染措施的前提下，由下周一(3月2日)起逐步恢復更多公共服務。

政府表示，目前防控疫情仍是首要工作，但考慮到社會運作的需要，政府部門會由下周一起提供更多公共服務，最終目標是在條件許可下全面回復正常。例子包括康文署會重新開放部分戶外運動設施，例如網球場、草地滾球場、緩跑徑等，但會實施特別安排；運輸署會持續增加4個牌照事務處的網上預約續領正式駕駛執照/車輛牌照或申領國際駕駛許可證的名額；房委會轄下所有公共屋邨管理處會回復至每星期5天服務。

各局和部門會採取針對性措施減低社交接觸，例如實施彈性上班時間，或以輪更制減少辦公室的人數，會議舉行的次數、時數和模式亦會調整。部門亦可通過預約服務或利用收集箱、派發籌號等措施限制同一時間的訪客人數。政府亦會按實際情況在政府大樓和辦事處實施防疫措施，包括加強清潔公用設施、為進入大樓和辦事處人士量度體溫、提供酒精搓手液、設置消毒地氈等。