警方油尖及新界北總區打擊違泊　即票控甚至拖車

新界北總區今日（27日）及明日於新界北各區進行行動，打擊違例泊車及各種影響道路安全的交通違例事項。是次行動主要針對車輛在巴士站、行人路、雙黃線及十字路口違例泊車和上落客或貨物，必要時會拖走構成即時危險或者嚴重阻塞的車輛。今日行動中，警員向違例停泊的車輛進行票控及在大埔太和邨一帶拖走2部造成嚴重阻塞的車輛。

另外，油尖警區鑑於區內交通擠塞情況，為預防情況惡化，即將在油麻地以及尖沙咀一帶採取執法行動，打擊違例泊車，以確保交通安全及道路暢通。行動期間，警方將嚴厲執法，票控違例泊車的司機，尤其是涉及雙行泊車、在限制區（特別是巴士站附近）非法上落客或貨物，以及停車等候的司機。

如有司機違例泊車，造成交通阻塞，或對其他道路使用者構成危險，警方會採取更嚴厲打擊措施，包括票控有關車輛、檢控司機，以及將車輛即時拖走。

警方表示，違例停泊除了影響其他道路使用者外，更有可能阻礙緊急救援服務及導致交通意外。警方呼籲駕駛人士做一個負責任及顧及交通安全的道路使用者，切勿因一時之便而違例停泊車輛。