居沙頭角港人獲豁免強制檢疫　僅須14天醫學監測

因應新冠肺炎疫情，港府早前實施內地返港人士均須接受14日強制檢疫措施，而居於沙頭角邊境禁區的港人在出入時大受影響。特區政府今日(27日)表示，根據《若干到港人士強制檢疫規例》，「證明屬居住於沙頭角內地範圍的香港居民類別人士」，已獲豁免經中英街進入沙頭角邊境禁區時接受的強制檢疫，但條件是有關人士在進入前的14天期間沒有前往沙頭角內地禁區以外的內地其他地方，且須接受為期14天的醫學監測。

政府表示，居於沙頭角的港人必須先向北區民政事務處提交身份和居住證明供核實其居民身份，才可在經過中英街進入香港境內時獲豁免有關檢疫安排，並強調若這些人士從其他出入境管制站由內地進入香港，或進入香港前的14天期間曾在內地其他地方逗留，仍須接受強制檢疫措施。

為配合防疫工作，港府自昨日(26日)起加強對位於沙頭角邊境禁區內的中英街的進出管制，居於該區的香港居民經中英街進入香港邊境禁區範圍時，必須接受14天醫學監測，即佩戴外科口罩和每日量度體溫，並致電衞生署熱線呈報任何不適。而所有離開中英街內地禁區進入香港範圍的人士，則必須經衞生署派駐人員量度體溫。

政府指，北區民政事務處、警方和衞生署已派駐人員於中英街檢查站落實措施，並向居民解釋所需程序和安排。另外，警方同時亦收緊持禁區許可證人士進入中英街的安排，只有在中英街香港境內居住或工作的香港居民，或於接連中英街的內地禁區內居住的香港居民，才獲批准進入中英街。