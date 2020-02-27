教青局指4月下旬或復課　若再現新冠肺炎個案重新審視

因應連續超過兩周未有新冠肺炎確診個案，澳門政府今(2月27日)宣布，公共部門及全澳的娛樂場所在下周一(3月2日)恢復辦公和重開。教育暨青年局局長老柏生今表示，綜合鄰近地區的疫情發展，有機會於4月下旬復課，如條件許可，不排除於更早時間復課。

老柏生表示，局方初步考慮當澳門及廣東省均沒有新冠肺炎新增確診個案連續14天，且珠海市和中山市均宣布復課，在符合兩條件的情況下才可復課。倘不幸在要求期間有確診個案，不符標準，便不能維持原本的復課安排，屆時要跟衞生部門溝通及重新審視復課日期安排，但不會按原本計劃的日期。

此外，復課要件也蘊含解決跨境學童上課的方法。老柏生指，現時3000名跨境學童大多夜宿珠海，可復課時已多日沒新增個案，且當地也已復課，有條件相信跨境學童是健康的，一齊上課沒問題。教青局呼籲除非身處地區因疫情不適宜流動，否則師生便應盡快返回澳門，並留在家中，如有不適須立即就醫，確保在澳門居家不少於14天無徵狀才上學。

局方又指，停課對今屆高三生影響不太大，不少人已保送，有落實安排；四校聯考推至4月進行，停課不會影響考試。