曾國衞再接再厲　親到武漢接港人回家

港府在東方報業集團連日倡議下，終決定安排包機接載滯留湖北港人回港。而本月中親自率領特遣隊到日本營救滯留鑽石公主號港人、並獲市民讚許的入境處處長曾國衞，將再接再厲，下星期親到武漢協助撤走當地港人。消息指，港府已聯絡航空公司安排包機，最快於下周三(3月4日)起飛前往當地，預計接載首批約500名港人，全日會分乘多班包機，而曾國衞將再踏征途，於早上抵達武漢，留守至最後一班包機才回港。

今次前往湖北救人的風險及困難，將遠比前往日本高，一方面湖北確診新冠肺炎人數極多，另方面滯留湖北的港人分散於不同城市，要聚集他們前往機場集合絕非易事，故曾國衞今次是要作出更縝密的部署，才能排除萬難，希望盡快出發、盡快救人，將港人帶回家園。

面對今次更艱辛任務，據悉，港府連日來召開會緊急會議，由最初沒有航空公司「舉手」，至近日終有航空公司願意派出包機，曾國衞義不容辭，再次率領特遣隊前往湖北，而負責內地事務的政制及內地事務局官員亦會前往，而衞生署亦會派出醫護人員同行，為登機的港人進行檢測，確保沒有感染才能上機，登機前，所有滯留湖北的港人必須徹底進行消毒及清潔，以減低特遣隊人員的感染風險。

至於何人可以上機，全由政制及內地事務局決定，該局會因應今日(28日)截止的登記人數，再考慮地理環境，以及是否有緊急需要來決定，孕婦會是考慮因素，並會聯絡當地部門作出安排。

已有多次救人經驗的曾國衞，於本月17日率領特遣隊人員前往日本橫濱港，撤走疫船上近200名港人，表現出色。消息指，曾國衞於日本的7日期間，每晚均通宵與同事開會，商討接載過程，由掛上名牌等細節、在碼頭及機場設立登記站，至協助港人搬行李，曾國衞均事事親力親為。他回港後亦形容今次任務非常艱巨，是他30多年工作生涯中最困難和最難忘的一次。