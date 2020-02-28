瑪麗設團隊解答醫護防疫疑問　教同袍穿脫保護衣

瑪麗醫院感染控制主任盼做到重大事故醫護「零感染」，並設七人團隊處理同事有關防疫及隔離感染的疑問。瑪麗醫院及港島西醫院聯網感染控制主任鄭智聰醫生指，感染科對比其他科的恒常工作，更着重突發工作，可謂「養兵千日，用在一朝。」

鄭智聰指，感染科日常工作需監測病房有沒有初步流行性病毒的爆發迹象，現時面對新冠肺炎疫症，該科的作用更是令其他醫護同袍安心，並會定期開設論壇及訓練課程，教導醫護穿着或脫去保護衣等知識。而當有確診新冠肺炎病者因轉院或做檢查而需離開病房，他們均會留在現場視察醫護的防疫情況，確保萬無一失。另外若接到任何部門對防疫或隔離的疑問，他們都會盡量趕到現場協助。

鄭表示，○三年沙士的經驗，令醫護衞生意識提升，亦作出不少改進。他舉例指○三年時醫護須在臨時房間擠迫地更換保護衣，現今醫護只在直接面對病人時才要穿保護衣，亦設有緩衝區供醫護更衣。對比○三年一個人約耗費廿分鐘脫去保護衣，現時只需十分鐘，比以往快一倍。

瑪麗醫院及港島西醫院聯網高級護理主任(感染控制)黃淑貞則指，於一六年推出病人先導計劃，讓病人也可以主動參與衞生工作，並可善意提醒醫護做好個人衞生，如詢問他們有沒有洗手等。她指醫護工作繁忙，有機會忘記手衞生，透過計劃能進一步增強雙方衞生意識。