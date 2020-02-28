海洋公園行政人員減薪三分一　員工下月起放無薪假　

為應付新型冠狀病毒引發的嚴峻經濟狀況，海洋公園正實施新一輪節省成本措施，以抗衡疫情帶來的破壞性財務影響及連鎖效應。

作為香港最受歡迎的旅遊景點及消間活動場所之一，為保障訪客，員工及動物的健康，海洋公園採取謹慎應對措施，由1月26日起臨時關閉。大量已落實的營銷項目因而取消，原定可得的收入註銷，同時新業務亦全線停頓。加上社會政治環境所帶來的挑戰，令公園2019年下半年的訪客數量較1年前銳減6成，公園需要承受的財務影響重大而且深遠。

為此，公園必須推出更強力的成本控制方案，以進一步減輕成本壓カ及維持現金儲備。最新緊急措施將於2020年3月起至另行通知，當中包括行政級人員大幅減薪三分一，助理行政級人員每月放8天無薪假，以及其他員工（按薪酬級別）每月放4天或6天無薪假，董事局及管理層會於公園全面重開時審視上述安排。

新措施按職級組別的操作方案，可望在公園短期關閉期間減省急需下調的成本之同時，儘量減低對公園基層員工生計可能造成的影響。公園將確保措施會在透明，公平和符合香港僱儲條例要求的情況下實行。成本控制將繼續是公園一個策略重點，園方將採取必要措施，維持公園可持續營運的能力。

對於網上有傳公園將於3月16日重開，海洋公園回應指，公園會繼續審視疫情及相關的事態發展，以訪客、員工及動物健康，以及社區對恢復正常社交和娛樂活動看法的考量下，釐定公園重開時間表及作出適時公佈。