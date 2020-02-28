東方日報A1：陳茂波疫市派一萬　民望大反彈

財政司司長陳茂波公布的新一份財政預算案，當中提出多項逆周期措施，涉款逾一千二百億元，其中更順應民意推出「全民派錢」，向十八歲或以上的香港永久性居民發放一萬元。有團體就預算案作調查，結果發現有四成六受訪者滿意預算案，為近十年來的最高，以一百分為滿分計算，預算案獲五十四點一分，比去年上升七分。鑑於市民滿意率上升，連帶陳茂波的民望亦大反彈，獲四十三點五分。有學者認為，結果反映市民對政府公布的逆周期措施反應正面。

香港民意研究計劃於前日下午、即財政預算案公布後，分別以電話和電郵邀請形式進行調查，獲得一千零三十八個樣本，並於昨日公布結果。調查結果顯示，有四成六受訪者滿意新一份預算案，較去年上升一倍，不滿的有兩成七，較去年下跌十二個百分點，而認為一半半的有兩成三，滿意率淨值為一成九。而預算案評分為五十四點一分，為近三年的新高。

香港民研同時亦就陳茂波的民望方面進行調查，根據本月三日至六日的調查，即財政預算案公布前近三星期，結果顯示陳茂波僅獲二十六點六分，支持率淨值為負三十六個百分點，但在預算案公布後，陳的民望隨即急升近十七分，升至四十三點五分，較去年上升三分。至於支持率淨值方面，最新為負十四個百分點，較去年上升十七個百分點。

香港民研總監鍾庭耀表示，調查結果反映市民初步對預算案的反應不錯，而且根據結果顯示，在歷任財政司司長公布預算案後，陳茂波的民望升幅高達近十七分，是自二○○一年以來，民望升幅最高的一位，結果反映多項派錢惠民措施，的確有助提高民望。

香港民研名譽總監鍾劍華認為，在預算案公布前夕、未有風聲傳出時，市民對派錢一事存疑，而調查結果亦證實政府有很多方法令市民開心點。他又指，過往市民對高官不滿，是次結果亦能反映市民情緒上的反彈，對政府的逆周期措施反應正面。

鍾又指，是次調查結果比過往理想，反映政府若能善用公權力和資源是掌握優勢，可滿足市民期望和提升政府的公信力。但他指出，現時社會正在消化派錢的細節，以及審視政府處理疫情的手法，包括口罩供應、如何處理滯留湖北港人，認為未來一兩星期未有突破，相信市民對政府的不滿情緒會再重新出現。

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