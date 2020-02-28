你要知：切洋葱不想流淚？　咀嚼香口膠可「止淚」

入過廚房切洋葱的人都知道，要將洋葱切開，眼睛難免會受刺激然後不停流眼水。為了避免受刺激，有人動用到泳鏡來隔絕刺激物，但其實只要一邊吃香口膠一邊切洋葱，就可以避免流淚，原因究竟是甚麼？

耳鼻喉專科醫生黃漢威表示，洋葱切開的時候，當中的化學物經過酵素分解，就會變成揮發性化學物質，散發到空氣當中，當這些化學物飄散到眼鼻的時候，就會刺激黏膜，造成眼部和鼻都會分泌黏液。

如果想避免切洋葱時眼水不斷流，可以邊切邊咀嚼香口膠。由於眼的淚管通向鼻，當咀嚼香口膠時，口腔不斷郁動，會像泵一樣產生吸力，令眼水更容易被吸進鼻腔裏，當眼水流向鼻腔中的淚管，就可以減少眼水於眼部流出，避免「流淚不止」。

如果不想食香口膠，也可以利用其他方面減低洋葱中的揮發物質。切洋葱前將洋葱放進滾水煮一煮，由於熱力會破壞酵素，煮完再切洋葱就減少酵素的化學物質揮發到空氣中；另外將洋葱放進水裏切，也是有效的方法，因為刺激眼睛的化學物質是水溶性，當化學物在水中已經溶解了大部分，揮發在空氣裏的就可以大大減少。

至於有人認為「索洋葱」可以通鼻塞，黃漢威認為沒有根據，「理論上洋葱散發的化學物，應該沒有醫療功效」，但就像薄荷本身都沒有通鼻塞功效，但有人聞過之後會感覺通暢或者涼快，感覺到鼻腔被刺激，不過這樣純粹令鼻感覺暢通，醫療方面作用不大。