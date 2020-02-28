探射燈：堂食生意慘淡　旺區地舖無人頂手

近期市民減少外出，堂食店舖生意慘淡，吉舖湧現，周末尖沙咀及旺角人流冷清，整條加連威老道有近30間吉舖，佔整體店舖數量約30%，女人街亦有約150檔未有營業。

有地產公司指1月只錄得198宗工商舖註冊成交，創1996年有紀錄以來新低，情況較1997年金融風暴、2003年沙士及2008金融海嘯時期更為惡劣。

「餐飲業依家頂手都唔無人要，因為都唔知幾時先見到曙光。」中原（工商舖）董事總經理潘志明稱，大型食肆如7000、8000平方呎以上的酒家情況最嚴峻，因市民減少出外聚餐，另外核心旅遊消費區，如銅鑼灣、旺角、尖沙咀、中環等區內食肆亦生意慘淡。潘指部分業主最近提供租金減免，幅度視乎地區位置，大型發展商減租幅度由20%至50%不等，散戶業主較浮動，部分豁免2月租金，部分減租15%至30%。

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