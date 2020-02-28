探射燈：政府基金杯水車薪　食肆疫境自救

新冠肺炎來襲，食肆排長龍場面不再，與其等政府遠水難救近火，不少商戶出招自救。有火鍋店暫停營業節省成本，有街市食店送防疫用品，有茶餐廳設「防疫獨立座」，更多餐廳改攻外賣。業內人人叫苦，指防疫抗疫基金杯水車薪，又非個個受惠，難以應付前所未見的寒冬。

上月「打邊爐家族」多人受感染，「第2日生意即刻跌咗90%，太子店嗰日亦只有1枱客人。」火鍋店東主程俊豪原本全港有12間分店，平均每月要至少50萬港元營業額支持營運，但為節省開支，其中4間分店已暫停營業，辭退所有兼職員工，他與其他創辦人亦停止發薪，同時轉攻外賣，他坦言情況嚴峻。

觀塘駿業熟食市場經營火鍋店的陳女士亦指生意大跌90%，但因牌照所限疑未能受惠防疫抗疫基金，惟有加緊清潔消毒，又為客人提供口罩、酒精搓手液等。

大角咀有茶餐廳在每張枱加設膠板，分隔同枱食客，負責人陳女士稱，晚市生意嚴重受挫，以往1張枱4人搭枱，現在只坐2人，減少客人接觸。連鎖燒肉店亦在每張枱旁加設易拉架，同時店內要求員工定時洗手，又為客人量度體溫等。該集團旗下火鍋店已暫時停業。

不少餐廳食肆為減輕成本各出奇謀，有外賣平台生意「疫」市上升，平台總經理指，旗下虛擬夥伴餐廳獲85%的收入增長，外賣餐廳毋須花費經營實體店。同時，部分食肆要求員工簽訂放無薪假期協議，飲食業職工總會主席郭宏興指，大部分個案放14天無薪假，最長更要放1個月，員工為保飯碗只能無奈接受，他直斥：「依家好似將無薪假恒常化咗，其實係違反僱傭合約。」

飲食業寒冬，即使政府300億港元防疫抗疫基金中預計逾37億會用來為飲食業界提供一次性資助，按牌照資助8萬至20萬港元，預計有2.8萬名持牌人受惠；業內卻不樂觀。「中式食肆規模大，2萬（平方）呎地方（租金）、1個月人工，好輕易就150萬，對佢哋嘅幫助唔大。」香港日本食品及料理業協會主席黃傑龍形容，疫情令業界經歷從未見過的「斷崖式」生意下跌，救市措施對部分業界只是杯水車薪。

香港餐飲聯業協會會長黃家和指，1月時經已有百多間餐廳停業或結業。議員張宇人表示，沒有救市措施能滿足所有食肆需要，希望業主與銀行配合，與業界共渡難關。

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