網民熱話：私家車公路高速切線　旅巴秒速扭軚極驚險

揸車遇上心急司機，隨時考人反應。昨日（27日）就有旅遊巴在屯門公路遇上一架私家車，對方司機打燈後秒速切線，險與旅巴發生碰撞，十分驚險。

旅巴司機於Facebook專頁「馬路的事討論區」發布相關貼文，事發於昨日早上近9時。從短片可見，旅巴沿屯門公路向荃灣方向行駛，期間左邊匯入線一架私家車突然高速駛出，對方剛亮起指揮燈，便越過前車切線駛入公路，正在公路慢線行駛的旅巴見狀，眼明手快隨即扭向中線閃避，期間兩車距離極近，差點便發生碰撞，場面驚險。

貼文發布後，有網民認為不可姑息：「一定要做佢！1823走唔甩」，「唔可以心軟，行動最實際」；也有留言指幸好中線無車駛至，否則後果不堪設想：「切線太急危，如果有車係隔籬就輸晒」。

網民有話說：

Alan Lam：唔好扭軚避，如果中線有車，你自己同中線都有危險，而本身錯嗰個就咩事都無，畀油走咗

Sing Sing：睇住條片，架車咁Cut出嚟我都講咗句X，樓主必須1823

Jack Chan：有突發事件都唔好扭軚

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