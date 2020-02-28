黎智英被指勾結外國勢力　長期攪亂香港

有「漢奸黎」之稱的壹傳媒黎智英與美國關係千絲萬縷，長期攪亂香港。被指是違法佔領行動「幕後黑手」及「金主」的黎，於2014年公然參與違法佔領行動(佔中)，至近期修訂《逃犯條例》風波黎亦高調參與，並多次前赴美國與美國政要會面，甚至要求美國制裁中港領袖。內地官媒狠批黎為「叛國禍港4人幫」之首，國務院港澳事務辦公室亦多次點名炮轟黎，更警告「玩火者必自焚」。

黎智英被指長期攪亂香港，2016年中國公安就曾於官方微博發表短片，片中形容香港為「顏色革命」基地，並出現黎及佔中發起人戴耀廷等人。黎的叛國禍港行為未曾止息，不僅在過去多次高調參與反修例遊行，甚至充當指揮官，即使遊行被批出反對通知書，黎亦有參與。而黎更於去年7月前赴美國，與美國副總統彭斯及國務卿蓬佩奧會面，並表示曾向美方提出制裁打壓反修例的中國及香港領袖，其後被港澳辦點名批評，指彭斯與黎公然議員修例，這些例子都是為示威者撐腰打氣，擂鼓助威。

2019年10月，黎智英再前往美國並與4名共和黨參議員會面，稱希望對方持續為港發聲，並透過政治表述或行動向港府施壓。黎多次前往美國，其左右手Mark Simon亦曾隨行，其中黎與彭斯會面，Mark Simon就有份交代會面談論內容。Mark Simon一直擁有多重身份，作為美國中情局前僱員的他，亦曾是壹傳媒廣告總監，而他亦不掩飾自己的共和黨身份。可見黎與美國關係密切，勾結外國勢力攪亂香港，Mark Simon並非沒有角色。