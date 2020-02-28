黎智英多次出席非法遊行　高調揚言不怕警方大搜捕

壹傳媒黎智英今晨被捕，涉及刑事恐嚇東方記者及參與非法集結，黎在去年8月31日到港島區參與「十萬基督徒為香港罪人祈禱大遊行」，與前立法會議員李卓人一同現身灣仔修頓球場出席基督徒集會，唱聖詩及叫口號，其後參與非法遊行，更揚言不怕警方大搜捕。同樣在今晨被捕的李卓人及楊森等人均在場。

黎智英當天穿藍色上衣出席遊行，他對警方在「831」前夕進行大搜捕，即在8月29及30日共拘捕9名知名社運人士、立法會議員和區議員，黎形容只是一個開始，稱：「呢個係恐嚇，等啲人今日唔敢出嚟。」揚言「唔可以被大搜捕嚇怕」。黎、李二人及後往中環方向前進，涉參與非法遊行，並在到達灣仔警察總部、夏愨花園對開金鐘道附近時，有人為黎阻擋馬路上的車輛，讓黎胡亂橫過馬路。

及後黎智英到達中環聖約翰座堂唱歌，其後前往中環遮打花園，與曾於2012年涉嫌以立法會議員身份秘密收受黎25萬港元捐款的「長毛」梁國雄，及社民連主席吳文遠會合，於遮打花園參與民陣原定的集會，又叫口號，至下午約3時40分登上座駕離開。