黎智英刑恐東方記者案　第17度去信律政司但拒回應

壹傳媒黎智英2017年6月涉嫌刑事恐嚇東方報業集團(下稱「東方」)男記者，案件證據確鑿，惟律政司至今拖延超過2年，一直「唔敢認唔敢告」黎智英。東方和受害記者一直鍥而不捨、先後17度去信質詢律政司，要求交代，惟律政司至今仍未正式交代，當中有3度去信律政司更違反須在14個工作天內回覆的服務承諾。而律政司所謂的回覆，內容都是大同小異、廢話連篇，完全無認真作正面回應，貫徹律政司「大事做唔到，小事做唔好」的精神。

黎智英公然以粗言辱罵恐嚇東方男記者案件，當日發生過程已被錄影，證據確鑿，但案件至今發生超過2年，律政司依然視而不見未作檢控。東方和受害記者自2018年2月起，不斷去信律政司追問何時檢控黎智英，惟律政司對東方和受害記者的提問無動於衷。

受害記者在18年6月第8度去信律政司時，同時將信件副本抄送予中聯辦、港澳辦及特首辦，希望第三方機構協助討回公道。律政司兩日後急急回覆，惟內容繼續是虛話連篇，更稱要諮詢法律意見。

但東方和受害記者並未輕言放棄，18年8月將行動再次升級，在第9度去信質詢律政司時，除副本再抄送特首辦，更同時去信申訴專員公署；其後再分別於同年10月及11月，第10及第11度去信律政司，同時將副本抄送第三方機構，惟律政司繼續不作正面回應，「告唔告黎智英」仍無確實答案。

然而申訴專員公署於去年1月，就東方和受害記者第6及第7度去信均未獲回覆一事，經調查確認律政司違反須在14個工作天內作回覆的服務承諾，但律政司仍若無其事。受害記者同年8月第14度去信中，向律政司追問檢控進度和要求作出合理交代，律政司第3度違反服務承諾。

該信於去年8月16日送抵律政司司長辦公室，根據14個工作天回覆的服務承諾，律政司理應於9月5日前回覆，惟律政司除於發信當日給予接獲有關查詢的自動回覆外，限期屆滿仍未有正式回覆。東方於去年9月6日報道律政司失信不敢回覆後，律政司始於當晚近8時以電郵回覆，較服務承諾延遲1天。

東方與受害男記者在去年9月再在第15封信中，向律政司提出5條問題追問進度，雖然律政司今次在接信4日後回覆，但電郵回覆內容與過往一樣重重複複，依然沒有正面回應案件檢控進度，聲稱「案件由展開調查至提出檢控的所需處理時間，要視乎多項因素而定，例如證據的數量、案件性質及複雜程度」，又聲稱律政司就每宗案件的檢控決定「絕無任何政治考慮」，又再虛答提問。

黎智英涉刑恐東方男記者案在17年6月4日傍晚發生，黎在維園涼亭出席六四祈禱會後，突走到一名在場作正常採訪的東方記者前，一邊用右手指着其面部，一邊用粗口辱罵，並以「×你老母×」、「我實會搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」等粗言恐嚇，當時黎的惡行已全被錄影，有相有片。但事發至今逾2年，唯一進展只是黎智英在警方要求下，於18年8月16日到港島總區重案組錄口供。據悉，警方已將黎的口供等案件資料再呈交律政司，尋求法律意見，諮詢是否落案起訴黎。