預算案：為挽留醫護人手　相關津貼5年後增至12億元

新一份財政預算案日前出爐，在近日新冠肺炎肆虐下，醫療及衞生方面撥款備受關注。食物及衞生局局長陳肇始今(28日)表示，醫院管理局將從「防疫抗疫基金」取得47億港元撥款，用作前線人員薪酬開支和津貼、增購防護裝備、提升化驗室支援、購置藥物和儀器等，政府衞生方面的總開支在2020/2021年度預算為977億港元，較本年度修訂預算增幅達11.2%，她強調港府對疫情嚴陣以待，強調「控疫情、穩經濟」是目前最迫切工作。

陳指出，醫管局目前面對人手不足問題，因此挽留人手是重點，醫管局將會推行退休後重聘計劃，5年內增加200個副顧問醫生晉升機會，並提供專科護士額外津貼，有關撥款會由下個財政年度的1.6億港元，逐步增加至2025/26年度的12億港元。她又提到，增加人手其中一個重要方向是要從源頭增加，醫療專業設施培訓容量要提升，早前三間大學增建培訓設施未能提上財委會議程，會再作跟進。

問及抗疫防護物資的採購情況及存量，醫院管理局行政總裁高拔陞指出，目前仍維持約1個月的供應量，因部分物資已返貨。他指一直積極於全球搜購防疫用品，強調會以市價購買相關用品，但由於不同國家均有限制上述用品出口，估計物資存量情況會緊張，令人擔心。