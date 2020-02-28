預算案：1萬元最快8月到手　陳茂波指分拆議案無助加快

新一份財政預算案宣布推出逾1200億港元的逆周期措施救市，並向年滿18歲香港永久性居民派發1萬港元。財政司司長陳茂波今早(28日)在電台節目表示，有關派發1萬港元的準備工作已經開始，包括聯絡銀行，有信心能在暑假開始申請程序，並解釋就算將派錢的議案分拆提交立法會財委會，亦不會加快整個程序，因為銀行系統仍需時準備。

對於有人質疑港人移民後同樣可領取1萬港元，陳稱現時約有690萬人持永久居民身份證，但入境處沒有他們是否移居外地的紀錄，當中亦有人是在外讀書，如要分開處理會拖延整個申請程序。陳又提到，預算案提出百分百擔保貸款，並不代表政府會完全替代企業還款，銀行仍要需要作出相關的審批程序，計劃目的是希望企業透過貸款，能夠支付薪金和租金。

財經事務及庫務局局長劉怡翔在另一電台節目表示，今次派發1萬港元現金和2011年一樣，會由銀行負責收表，若預算案在立法會順利通過，應可在8月將錢派到市民手上，較上次11月才能派到市民手上為早。他又指，雖然有議員對部分項目有意見，但相信預算案會獲得大部分議員支持。

創新及科技局局長楊偉雄今早亦回應指，政府將成立跨部門小組處理全民派錢，將利用「轉數快」，使用網上銀行的市民，會較只使用銀行戶口的市民更快收到錢。