財委會復會商公務員加薪　民主派要求將議案重新審議

立法會財務委員會今早(28日)復會，繼續審議2019/20年度公務員薪酬調整，相關項目已討論多時。民主派議員一開會已相繼提出規程問題，指財委會於上周曾召開特別會議，討論300億港元「防疫抗疫基金」，是屬加插議程，認為公務員薪酬調整議案應重新審議。但財委會秘書則解釋，主席可召開特別會議討論緊急事宜。

議員朱凱廸指，根據《財務委員會會議程序》第10條和第11條，主席有權召開特別會議，所討論的內容亦須與本身相關，但於財委會於上周所召開的是特別會議安排，而且討論的議案屬新項目，認為原定項目應重新再排上議程審議。

但建制派議員不同意把議案重新開始討論，議員梁美芬認為討論時間已足夠，議案應作出了斷，更指議員若討論議事規則，應在議事規則委員會上討論。

財委會主席陳健波則認為，民主派提出的並非規程問題，直斥他們「完全冇道理」，是對議事規則不認識，又指公務員薪酬調整議案已討論23小時，認為是極浪費時間。

財委會秘書解釋，根據會議常規，主席有權決定會議時間，亦可召開特別會議討論緊急事宜和撥款建議。她又指，政府一直未有抽起公務員薪酬調整項目，議案一直亦在會議議程上，過往亦有先例，在召開一兩次會議後召開特別會議討論其他緊急事項。