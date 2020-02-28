預算案：經濟復甦帶動息口上升　劉怡翔指定息按揭是好事

財政預算案提出透過按揭證券公司推出10年、15年及20年定息按揭試驗計劃，總規模10億港元。財經事務及庫務局局長劉怡翔今早(28日)在電台節目表示，近年市民對經濟穩定性有所顧慮，認為定息按揭安排是好事，期望可減輕市民供樓負擔。

劉指出，定息按揭屬長年期按揭承造計劃，10年期按息2.75厘，雖然高於現時市面上一般浮息按揭的2.25厘，但提醒市民隨着經濟復甦，息口亦會上升。他又提到自己當年首次置業時，按揭息口超過20厘。

他表示，按證公司過去曾推出定息按揭，對金融市場認識較多、明白供樓負擔問題的人有採用這種計劃，但計劃反應一般，相信今次反應較好。而今次計劃是由銀行擔當中間人，按證公司可發行長期債券對沖定息按揭貸款風險，但他指目前無意提供長達30年期的定息按揭貸款，主要考慮到對沖工具，例如投資美債會涉及掉期問題。

至於預算案提出將公共年金投保年齡由65歲下降至60歲，劉指可令投保人領取年金的年期增長，但在放寬年齡上要逐步進行，他強調年金計劃是根據預期壽命和息口進行精算，而且市民愈早投保年金，也可讓政府將年金計劃投保額愈早進行投資。

另外，劉稱通脹掛鈎債券和銀色債券以往較受歡迎，故相信今後發行的通脹掛鈎債券會錄得超額認購，可以為將來通脹上升時提供更多保護。