學車路試下周一起恢復　考生須戴口罩量體溫

因新冠肺炎疫情而暫停的多項政府公共服務將於下周逐步恢復。運輸署表示，駕駛考試(路試)將於下周一(2日)恢復，已預約於當日或之後進行路試的考生，可按其考試日期、時間及駕駛考試中心應考，而原本安排在1月29日至2月28日期間考路試的考生，運輸署會個別發信通知其新訂的考試日期。

為減低新冠肺炎病毒傳播風險，所有參與路試的考生必須在駕駛考試中心場內及考試時戴上口罩，並在進入中心辦事處前使用酒精搓手液清潔雙手，以及必須接受運輸署在現場安排的體溫檢測。沒有戴口罩、拒絕接受體溫檢測、或體溫檢測結果高於攝氏37.5度的考生會被拒絕進入試場，考試日期將另行安排。另外，運輸署考官可在考試期間可打開車窗，使車廂空氣流通。

運輸署又呼籲，若考生身體不適，不應到試場應考。如考生因健康理由缺席考試，可在考期當日起計一個月內遞交延期申請書及相關病假證明書或醫生證明書正本給運輸署駕駛考試排期事務處跟進及另訂考試日期。

至於駕駛筆試(甲部試)及的士筆試則繼續暫停直至另行公告，受影響的筆試考生將獲個別通知另訂考試日期。運輸署表示，正準備逐步恢復正常筆試服務，並會就服務的最新安排預早向外公布。

另外，運輸署轄下長沙灣駕駛考試排期事務處、網上預約駕駛考試服務及重考生快期電話預約服務繼續暫停，直至另行公告。在駕駛考試排期事務處暫停服務期間需遞交延期／暫時取消駕駛考試或更改考試地區申請的考生，可於排期事務處恢復服務後兩星期內遞交申請，或致電2771 7723向運輸署駕駛考試排期熱線查詢。