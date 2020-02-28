黎智英被捕有市民恭賀　斥教壞細路反中亂港

有10名市民今早(28日)到位於廣播道的香港電台廣播大樓外示威，批評港台節目《頭條新聞》抹黑警隊、歪曲事實。而當請願人士得悉壹傳媒黎智英今早終被警察拘捕，隨即熱烈恭賀，並指要學習該節目嬉笑怒罵方式，同場加映獻唱「監獄中式生日歌」，以表達喜悅之情。

請願人士余先生表示，黎智英早前恐嚇東方日報記者，「又教壞細路反中亂港」，希望他正如生日歌歌詞一樣「年年都有今日、歲歲都有監痞」，最後他帶領一眾市民大喊「黎智英入獄」等口號。他們又揶揄《頭條新聞》若真貫徹始終，應在下一集節目加入黎智英落網的內容，覺得這才是公平。

另外，請願人士批評廣播處處長梁家榮，和作為監管港台節目製作質素的商務及經濟發展局局長邱騰華姑息養奸，縱容該節目肆意攻擊特首同政府部門的歪風。請願人士鄭小姐指，港台作為公營機構應該為政府說話，但卻在市民恐慌搶購口罩、廁紙等日常用品等報道中，未有為政府護航穩定民心。她認為梁邱二人極度失職，應盡快向警察和全港市民道歉，要求他們立即問責下台、引咎辭職。