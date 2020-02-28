建造業約24萬工友無出勤紀錄　工會促擴補助金受惠資格

工會指有約24萬工友因承辦商無設拍卡機記錄出勤，而未能受惠抗疫補助金。

新冠肺炎疫情重挫各行各業，建造業議會於周一(24日)宣布，向每名合資格工友發放1500港元抗疫補助金。香港建造業總工會今日(28日)指，約24萬工友因承辦商沒有設置拍卡機記錄出勤情況而未能受惠，促請政府將計劃擴展至所有持註冊證及有工作證明文件的工友。

工會指連日收到投訴，涉及從事裝修、維修、保養工程、屋宇處轄下三級小型工程承辦商、丁屋等工程的工友，因公司沒有設置打卡機記錄出勤，而無法登記領取補助金，批評建造業議會拒絕接受其他工作證明文件，變相令只有在大地盤工作的工友合乎申請資格，又指約24萬工友未能受惠，佔整個行業一半，批評此舉不公平、分化業界。

工會促請政府簡化申請資格和手續，並將在去年1月1日至今年2月19日前，持有效註冊證，能提供承建商、僱主等工作證明等工友納入計劃中，支援所有工友購買防疫物資。根據建造業議會的申請規定，補助金的申請資格是基於上述時段內，總承建商提交的出勤紀錄審核申請。