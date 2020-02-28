高院以電話作指示聆訊　官：等疫情過後再審案不符公眾利益

新冠肺炎疫情未歇，司法機構繼續維持有限度運作，原本已排期審訊之案件均須押後，以減少法院人流。高院原訟庭本周二(25日)就首次透過電話會議方式，隔空與律師進行指示聆訊。主審法官高浩文今早(28日)頒發書面判詞，解釋採用此做法的理據。

法官表示，法例並無對「出席」、「出庭」等詞語作出定義，亦無規定出庭必須是在法院現身應訊。而在民事司法制度改革的原則下，《高等法院規例》規定法院要對案件作積極管理，包括為確保案件快速及有效率地審訊而向與訟人作出指示。而為了達成上述原則，法庭有權作出合適頒令。

法官指出，雖然在民事司法制度改革的最終報告，研究小姐經考慮後決定不就電話或視像審訊作任何建議，但隨着改革推行已有十年，而現在法庭面對的是史無前例地押後聆訊的措施。如因堅持要與訟人親身到庭，而迫使民事法庭所有程序都要停擺，這明顯不符合維護公義與法治的公眾利益。在此情況之下，再加上法例無規定必須與訟人到庭，使用電話通訊為案件作出指示，就正好用來達到積極管理案件的目標。法官更認為今次疫情，正好是重新考慮相關措施的契機，就算眼前的危機結束後仍可繼續。

法官同意，今次用電話作聆訊，會對公開審訊的原則造成衝擊。不過法官是有權在特殊情況，例如在會危及公眾安全時，對聆訊作出特別處理。若情況不容許聆訊在面對面之下進行，這是唯一可行的做法。而今次的電話聆訊亦是在法庭進行，所有說話都被錄音存檔，可供日後查閱。基於上述理由，法官遂決定以電話會議進行今次指示聆訊。