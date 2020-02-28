警員染疫隔離遭歧視　議員斥平機會指中傷者無違例

香港確診新冠肺炎個案持續上升，當中不少感染患者的家屬及警員等受歧視、欺凌、中傷等。本身是大律師的議員梁美芬聯同前平機會總主任束健銘今早(28日)表示，早前接獲7至8宗懷疑違反殘疾人士歧視條例的投訴個案，惟平機會本周二(25日)在未收到投訴下，已率先指有關言論不構成殘疾歧視，有警員指已對平機會失去信心，考慮入稟區域法院以民事方式索償，及向有關社交平台採取法律行動。

梁美芬批評，平機會不應在尚未收到投訴情況下便倉促回應，認為有關做法極有可能加劇不良風氣，令中傷者以為不須為行為負責。她又透露，已去信政制事務委員會要求召開會議，跟進平機會處理個案的程序及在疫情中的角色，同時亦已聯絡香港警察隊員佐級協會，協助被中傷的警員跟進事件。

束健銘表示，過去在平機會任職時從未曾遇到未收到投訴便倉促下結論，批評平機會完全不依投訴程序處理，亦違背政府成立平機會的作用和功能，認為平機會不應未審先判，理應詳細解釋下判決的原因。