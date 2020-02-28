海洋公園要求減薪放無薪假　昂坪360鼓勵員工放年假

在新冠肺炎疫情影響下，香港有主題公園自上月起暫停營業至今開業無期，面對零收入，財政壓力大增。海洋公園由下月起，要求行政級人員大幅減薪三分一，助理行政級人員每月放8天無薪假，其他員工(按薪酬級別)則每月放4天或6天無薪假，直至另行通知。昂坪360亦鼓勵職員於下月份放取部分有薪年假，暫停聘請非緊急及非必要職位，以及因應實際情況而調節季節性兼職員工數目，以紓減公司財政壓力。

海洋公園表示，實施新一輪節省成本措施，以抗衡疫情帶來的破壞性財務影響及連鎖效應。新措施按職級組別的操作方案，在公園短期關閉期間減省、下調成本之同時，盡量減低對基層員工生計可能造成的影響，以維持公園可持續營運的能力。網傳公園將於下月16日重開，公園稱會審視疫情及相關的事態發展，釐定公園重開時間表。

公園續指，因1月26日起臨時關閉，大量已落實的營銷項目因而取消，原定可得的收入注銷，同時新業務亦全線停頓。加上社會政治環境所帶來的挑戰，令公園去年下半年的訪客數量較1年前銳減60%，公園需要承受的財務影響重大而且深遠。

昂坪360亦表示，自今年1月起已實施了數項成本控制措施，包括鼓勵同事於3月放取部分有薪年假，暫停聘請非緊急及非必要職務等等，以紓減公司財政壓力。該公司已為所有纜車車廂、東涌及昂坪纜車站、昂坪市集及辦公室進行徹底清潔及消毒，並噴上醫療級光觸媒消毒，會密切留意疫情發展，並在訂下重開時間表後會適時作出公布。