預算案：向非住宅用戶提供電費補貼　議員關注劏房戶能否受惠

立法會財務委員會今午（28日）繼續召開會議，審議由環境局提出，向合資格的非住宅用戶提供電費補貼事宜，涉款約23億元。環境局局長黃錦星表示，如議案今日獲通過，有關的用電量最快將於下月1日開始計算。

議員周浩鼎表示，現時新冠肺炎疫情肆虐，亦未知何時完結，現時中小企因暫停營業，用電量或會較低。他又提到，未來在疫情有好轉時，中小企的用電量或增加，關注政府會否在4個月後提供後續支援。議員邵家臻則提到，不少非住宅用戶為劏房戶，關注電費補貼會否令這批人受惠。

黃錦星表示，議案原於去年11月公布，而新一份財政預算案亦已公布會延長多4個月，故前後合共為8個月，如今日獲通過，從3月1日開計算的話，電費補貼會於下半年完結。

政府代表亦指，兩間電力公司的收費系統亦已準備就緒，如議案今日獲通過後，3月1日的用電量會開始有補貼。他們又指，由於很難為劏房戶安裝獨立電錶，因為很難界定某類客戶。

另外，財委會亦通過四項有關污水收集系統和淨水設施、以及重建南丫島北角碼頭的撥款，分別涉款逾80億和逾7千2百萬元。