修例風波：去年公交客量創6年新低　港鐵跌6.6%最多

示威者屢次破壞港鐵站，被指是港鐵客量大跌的原因。

反修例示威佔據去年半年的時間，頻繁的示威堵路，以及破壞港鐵設施等，令全年公共交通乘客量跌至2013年以來的新低！運輸署公布去年12月客量，公共交通工具日均總客量為1180.3萬人次，按年下跌10.2%；去年全年日均客量則為1244.4萬人次，按年下跌3.3%，亦為13年以來最低數字，其中主要跌幅來自港鐵。

根據數字，專營巴士去年全年日均客量有所上升，由2018年約405.4萬人次上升至去年約409.4萬人次，增加約1%；港鐵方面則大幅度下跌，由2018年日均客量約546.2萬人次跌至去年約510.4萬人次，大跌約6.6%。

至於去年12月情況，專營巴士及港鐵日均客量均較去年11月有所增加，其中專營巴士日均客量約為403.8萬人次，按月上升11.7%；港鐵則錄得日均約461.1萬人次，較去年11月上升近10.1%。

雖然去年12月客量有復甦趨勢，惟今年因應新冠肺炎疫情，專營巴士及港鐵客量下跌情況比去年更嚴重，紛紛宣布削班。其中九巴龍運及新巴城巴均指客量因疫情下跌40%，港鐵早前則稱今年1月客量按年跌逾20%，2月首2星期則錄得平均約50%按年跌幅。