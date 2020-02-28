立會下周一逐步恢復運作　所有入大樓者須量體溫

新冠肺炎疫情持續，日前有消息指，政府已向各部門首長發出內部通知，要求各部門在下周一(3月2日)逐步恢復公共服務。立法會秘書處今日(2月28日)亦宣布於下周一逐步恢復正常運作，規定所有進入綜合大樓的人士均須進行體溫檢測，而大會及各委員會的會議則維持只接待最多5名公眾人士旁聽，以減少在會議廳及會議室公眾席的人數。

秘書處今日發出通知，指因應新型冠狀病毒疫情的最新情況，並為了盡量減低疫情在社區擴散的風險，由下周一起除了實施上述的防疫措施和特別安排，亦表明秘書處可拒絕讓不肯接受體溫檢測或體溫高於攝氏37.5度的人士進入綜合大樓，且強烈勸喻所有出席會議的人士佩戴外科口罩和自備水杯或水樽。

綜合大樓每天晚上8時至翌日早上7時關閉；議員入口2及天橋入口於星期一至五，由上午7時開放至晚上8時；公眾入口2於周一至日，由上午7時開放至晚上8時，而位於5樓的咖啡角將繼續暫停服務；而餐廳則維持服務，以便在綜合大樓辦公的人士不用外出用膳。另外，秘書處將按個別部門運作需要，彈性安排職員的上班時間。