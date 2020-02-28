越裔女燒南亞村木屋罪成候懲　官批砌辭狡辯不可信

一名住在深水埗通州街橋底「南亞村」的越南裔女子，2018年8月涉嫌在所住的木板屋內放火，火勢迅速蔓延濃煙捲上半空，就連西九龍走廊天橋上交通也大受影響，橋底也被熏黑，政府需花逾58萬港元維修。該名越南女子事後被警方拘捕，揭發她較早前另涉偷竊一名七旬老婦的手袋及財物，被控有意圖縱火及盜竊罪。區域法院法官今日(28日)裁定46歲被告杜小慧兩罪成立，還押至下月13日判刑，等候2份精神報告以考慮被告是否適合判醫院令。

法官在裁決前表示，案件原本今年2月26日裁決，但法庭因新冠肺炎疫情而停止運作，法官考慮被告已還押400多天，認為本案屬緊急案件，故決定於今日裁決。

法官信納2名警員證供，認為2人已說出事實全部，被告確有在警誡下及會面紀錄中招認，更清晰地交代了犯案經過，官不接納被告聲稱「無食藥亂說話」及「代事主保管財物準備到警署報警」等辯解，認為她是砌辭狡辯，其證言並不可信，裁定被告有意圖縱火及盜取財物。

辯方求情指，被告早年偷渡來港後嫁越南裔丈夫，2人育有1名成年女兒，首任丈夫因病過世後，她再嫁並生下現年3歲的兒子，惟第二任丈夫亦已不知去向，兒子現由寄養家庭照顧，辯方希望法庭考慮被告有精神問題，事件沒造成人命傷亡，被盜物品亦非具價值之物下可輕判。