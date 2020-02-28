鑽石公主號女乘客確診新冠肺炎　返港後一直無病徵

鑽石公主號郵輪的返港人士再多1人確診新冠肺炎，累計個案94宗。衞生防護中心傳染病處主任張竹君今(28日)表示，該名患者為61歲女士，一直沒有病徵，乘坐第一批專機回港，前日(26日)採集樣本予港大化驗後，今日確診，現已送往瑪麗醫院。她與丈夫、姊姊和姊夫同遊，並與丈夫同住一間房。

醫管局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞表示，過去24小時公立醫院向衞生署通報47宗懷疑個案，已將樣本送交衞生署化驗。香港至今有94宗確診個案，2人死亡，當中30人已康復出院；另有57人情況穩定，繼續接受隔離，4人嚴重、1人危殆。

對於北角佛堂「福慧精舍」群組出現多宗確診，張指已聯絡到247名人士，38人需要隔離，179人需醫學監測，亦有人需要留院。有消息稱初一至初七(1月25至31日)期間曾有內地法師到訪福慧精舍，張表示相關個案目前仍追查中，已與警方聯絡。

另有瑪嘉烈醫院醫護投訴，麻醉科手術室每名醫護人員在進行插喉程序時只獲派一件最低保護級別的保護衣，完成插喉後更被要求繼續將該保護衣掛在手術室內，質疑保護衣不足，嚴重違反傳染病指引。何婉霞稱，現時醫管局對使用裝備有嚴謹指引及培訓，亦會向同事交代不同醫療程序的措施及注意事項。她不建議重用保護衣，強調醫管局會再加強與同事溝通，又「感謝」同事謹慎處理檢疫裝備。

被問到醫管局會否承諾不解僱罷工醫護，何稱局方正了解同事缺勤原因，與平時處理缺勤的程序一樣，經了解後會再按機構及局方指引，根據「法、理、情」的原則跟進。

至於網上流傳的強制家居檢疫名單，張稱未知名單的真確性，目前有人員正整合強制家居檢疫名單，將盡快公布，強調相關名單的檢疫者並非確診者、確診者家屬、或由湖北返港人士，而是無病徵的內地抵港人士。