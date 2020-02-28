入境處下周一恢復正常辦公　旅客出入境檢查服務除外

新冠肺炎持續擴散，政府早前宣布封閉多個陸路出入境口岸。入境事務處今日(28日)公布，除旅客出入境檢查服務外，該處的公共服務將於下周一(3月2日)恢復正常，除香港國際機場、港珠澳大橋及深圳灣管制站外，其他管制站的客運通關服務繼續暫停至另行公布。

處方呼籲市民如沒有迫切需要，可考慮在稍後日子才辦理所需申請，以減少人群聚集。較早前已經預約的市民，則可直接前往相關辦事處/登記處/智能身份證換領中心辦理申請，毋須重新預約；至於未預約的市民，須先行預約以減少輪候時間。

另外，申訴專員公署同日宣布將於下周一起逐步恢復更多公共服務。申訴署接待處於周一至周五上午10時至下午4時運作，署方建議市民透過電郵、電話及網上表格等方式作出查詢及投訴，所有與當值或個案主任的面見會議，須先行預約安排；而所有經預約到訪人士在進入辦事處時，須佩戴口罩及量度體溫。署方會勸喻有病徵者求醫，不要進入辦事處，亦會定期檢視情況，在情況許可下全面恢復正常公共服務。