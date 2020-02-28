工務小組會議因疫情取消　政府抽起基本工程撥款直上財會

因應新冠肺炎疫情肆虐，立法會多個會議亦告取消。政府今日(2月28日)去信立法會工務小組委員會，指正在審議的「2020-2021年度基本工程儲備基金」的撥款申請未能在周三(2月26日)的會議上通過，因此打算撤回有關項目，並直接將項目提交予財務委員會審議，預計在下周五(3月6日)的財委會上審議。

根據立法會文件，財經事務及庫務局去信工務小組委員會主席盧偉國，提到有關議案於去年12月11日已納入小組委員會會議議程並於上月15日開始審議，但由於疫情爆發，原定於本月加開的有關會議亦告取消。

政府指，撥款項目有必要在今年4月1日前於財委會上通過，否則政府無法為約1萬項持續進行的工程項目支付合約款項，相關工程項目要暫停施工，政府或因此需支付利息和額外費用，同時亦有約1500項新增的小型工程無法展開。政府又指，未能按合約依時付款，或會影響承建商現金周轉，約有1.7萬名工人及專業和技術人員的生計或會受嚴重影響。

盧偉國表示理解政府的做法，指財委會審批工程的進度緩慢，現時仍在追上進度，呼籲泛民議員高抬貴手。惟民主派議員反對政府做法，其中議員朱凱廸認為相關項目涉及民生工程，包括檢疫中心擴建工程，但這些工程未經公開招標，甚至有分拆的情況，做法不合理，是繞過獨立審批的程序，認為工務小組應加開會議審議。