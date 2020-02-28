內地入境強制檢疫者所住大廈　網傳名單元朗區佔最多

為阻截新冠肺炎在本港擴散，港府自本月8日起要求所有經內地入境人士強制檢疫14日，網上流傳一份檢疫人士家居隔離大廈名單，詳細羅列5875個地址，遍布全港18區。按地區劃分，3大地區超過500名強制檢疫人士居住，依次為元朗區，563個；深水埗區，有541個；油尖旺區，有538個。至於最少強制檢疫人士的3個地區為灣仔、離島及南區，均只有逾100個。

該份名單列明根據「香港法例第599C章正在接受強制檢疫人士所居住的大廈名單」，部分地址列出屋苑、村名及街道號碼，名單更新至本月27日，涵蓋首天檢疫日期由本月14日至24日，檢疫最後日期由本月27日至下月8日。

地區/強制檢疫地址數目

元朗/563

深水埗/541

油尖旺/538

沙田/481

九龍城/425

觀塘/411

北區/360

東區/312

屯門/308

荃灣/295

西貢/278

中西/272

葵青/259

大埔/252

黃大仙/213

灣仔/152

離島/113

南區/102