內地入境強制檢疫者所住大廈 網傳名單元朗區佔最多
2020年02月28日 16:48
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港府自本月8日實施所有經內地入境人士須強制檢疫14日。
為阻截新冠肺炎在本港擴散，港府自本月8日起要求所有經內地入境人士強制檢疫14日，網上流傳一份檢疫人士家居隔離大廈名單，詳細羅列5875個地址，遍布全港18區。按地區劃分，3大地區超過500名強制檢疫人士居住，依次為元朗區，563個；深水埗區，有541個；油尖旺區，有538個。至於最少強制檢疫人士的3個地區為灣仔、離島及南區，均只有逾100個。
該份名單列明根據「香港法例第599C章正在接受強制檢疫人士所居住的大廈名單」，部分地址列出屋苑、村名及街道號碼，名單更新至本月27日，涵蓋首天檢疫日期由本月14日至24日，檢疫最後日期由本月27日至下月8日。
地區/強制檢疫地址數目
元朗/563
深水埗/541
油尖旺/538
沙田/481
九龍城/425
觀塘/411
北區/360
東區/312
屯門/308
荃灣/295
西貢/278
中西/272
葵青/259
大埔/252
黃大仙/213
灣仔/152
離島/113
南區/102