港府擬派多班包機接滯留武漢港人　最快下周三起行

新冠肺炎疫情嚴峻，大批滯留在湖北、尤其是重災區武漢市的香港居民無法離去，當中不乏臨盆在即的孕婦，以及快將「斷藥」的長期病患者，還有不少老弱孩童被迫滯留。東方報業集團早前連日倡議派出私人包機，接回被迫滯留在湖北的多名急切返港人士後，港府終於承諾派出包機接載當地滯留港人。據了解，港府已經接洽國泰港龍航空，並預料最快在下星期三(3月4日)派出多個航班，包機接載滯留武漢的港人回港。

港府早前表示，包機安排與內地當局正在商討，為避免接送港人離開時會發生交叉感染情況，故需時制定有關接送方法。港府指出，乘坐包機返回香港的人士必須為香港身份證持有人，每名乘客登機前須作健康檢測，若患有發燒、出現呼吸道病徵或其他傳染病徵狀的香港居民不適宜乘搭專機。

政制及內地事務局周三(2月26日)曾表示，共超過1700宗在湖北省港人的求助個案，涉及3000多名分布在湖北省37個城市的香港居民，其中約有532名港人身處武漢市。局方回覆時表示，未有細節公布。東網亦已向國泰港龍航空了解事件，正等候回覆。