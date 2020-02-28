中大港大擬分建3座新大樓　共涉近26億元

中文大學及香港大學分別擬建總共3座新大樓，3項工程造價高達共約25.8億港元。中大打算在校園北面增建1座樓高9層的實驗大樓，預計於2024年首季峻工；而港大則打算將大學道1座教職員宿舍拆卸重建為實驗大樓，再於旁邊另建1座資訊科技大樓，預料兩者一同於2023年竣工。

根據教育局文件，中大擬於現有的綜合科研實驗大樓第一座旁邊，增建第二座實驗大樓。新大樓將提供約1.2萬平方米淨作業樓面面積，設施包括研究可適應氣候農業的農業生物技術國家重點實驗室、辦公室、演講廳及食堂等，工程估計費用約為14.2億港元。

港大方面，擬拆卸現於大學道的教職員宿舍，並重建為科研實驗室大樓，同時於上址毗鄰另建樓高8層的資訊科技大樓。前者將提供約7000平方米淨作業樓面面積，設施包括實驗室、課室、辦公室等。

另港大計劃藉着興建新的資訊科技大樓，重組現時分散於校園不同地點的資訊科技設施。擬建的資訊科技大樓將提供約5300平方米淨作業樓面面積，包括資訊科技實驗室及備有150個電腦機櫃和相關設施數據中心等。兩項工程估計費用分別約6億港元及5.6億港元。

中大及港大會負責上述新大樓的營運，工程計劃對學費沒有影響，亦不會增加政府的經常財政負擔。教育局計劃把上述3項工程計劃，提升為甲級的建議提交工務小組委員會審議，其後於本年內向財務委員會申請撥款。