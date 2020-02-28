沙中線工程最新造價近830億元　超支逾121億元

屢爆醜聞的沙中線工程最新造價出爐！根據運輸及房屋局向立法會鐵路事宜小組委員會提交的文件顯示，港鐵於今年2月21日向政府確認修訂委託費用預算為近830億港元，即超支約121.7億港元，較2017年公布估計上調約165億港元為少。

不過，文件提到政府認為港鐵就增加其項目管理費約13.7億港元的理據並不充分，因委託協議中的主要工程範圍、委託工作及委託計劃方面均未有重大修改，因此政府不同意港鐵公司提出的額外項目管理費，並下調有關費用為約816億港元，即超支約108億港元。比較2017年時評估的超支約165億港元預算，下調了57億港元。

換言之，主體工程連同早前宣布的前期工程及保護工程公別約85.5億港元及7億港元，以及政府聘請工程監核費約6億港元，沙中線總工程造價將達逾914億港元，但仍然未算上紅磡站工程醜聞所增加的20億港元。政府指，若扣減沙中線受其他項目所委託的工程及原本預留項目的備用基金，其向立法會申請的核准工程預算為907.3億港元。

文件亦提到截至去年12月31日，沙中線工程總體進度為92%，料「大圍至紅磡段」可於明年底前通車，過海段、即「紅磡至金鐘段」則預料於2022年第一季通車。

港鐵在港交所發表文件提及相關造價，指有關估算並不包括紅磡站事件約20億港元費用，又指今次能下調超支估算，原因是實施了嚴格的成本控制，以及鑑於沙中線項目自2017年起持續取得進展，因此對造價能有更大程度的確定性。