財委會通過撥款賠償豬場損失　涉3.33億元

立法會財務委員會今日(28日)開會，審議由漁農自然護理署提出，向去年5月因非洲豬瘟爆發而需銷毀豬隻的豬場負責人作賠償，以及預留一筆款項，以便日後再爆發豬瘟而需再銷毀豬隻時，可即時向豬場負責人賠償，涉款共3.33億港元。多名議員質疑金額過高，要求交代款項的運用情況。會議最後通過有關撥款。

議員黃碧雲指，上水屠房去年5月曾2次銷毀豬隻，有關賠償金額僅為4000多萬港元，質疑今次3.33億港元的撥款申請過多，又指香港屠房自上次爆發豬瘟後已採用「日日清」措施，至今亦無再爆發豬瘟，認為撥款賠償予受影響豬場已足夠。

食物及衞生局副局長徐德義表示，申請的撥款中有300萬港元是去年2次銷毀行動的法定補償、3700萬港元是特惠津貼、2.63億港元是備用賠償金，剩餘3000萬港元是預留金額，又指涉事豬場需待今次撥款通過後才獲賠償，為免日後再有類似事件發生才成立預備金，避免再有涉事豬場等待逾1年仍未收到賠償。

議員何俊賢批評，有關賠償的法例太舊，認為每隻豬的最高賠償金額有上調空間，又指內地豬隻數量已因去年豬瘟大幅減少，倘要維持豬隻供應，政府亦有責任加強監管豬場衞生。

政府代表回應指，目前有定期派員到內地巡查豬場，所有運送豬隻到本地的車輛亦需經嚴格檢查及消毒，而關閘人員在確保車輛安全後會拍照作記錄。