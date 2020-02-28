8成航空員工被迫放無薪假　工會冀政府「開倉賑災」

新冠肺炎疫情重挫香港經濟，航空業首當其衝，香港民用航空事業職工總會今(28日)表示，有近8成員工被迫放無薪假，變相減薪至少2成，形容是航空業界嚴冬，比2003年沙士更嚴峻。總會批評政府日前推出的300億抗疫基金，完全沒有照顧到航空業界，促請政府和機管局「大刀闊斧開倉賑災」，包括向機場員工發放現金優惠券和成立「航空業關愛基金」。

總會主席張樞宏表示，在港升降的航班由每日約1100班，大幅縮減至約200班，形容客、貨運量均「斷崖式下跌」，特別提到東方航空的抵港航班由每日35班，大幅縮減至每日2班，而往日極為繁忙的內地貨運航線亦大跌，連帶重挫地勤、飛機餐飲業等。據總會統計，航空業界現時有近80%員工被迫放無薪假，平均放12日，變相減薪2、3成，員工難以維生，部分人考慮轉行，將令航空業界人才流失。

總會表示，政府早前推出的抗疫基金沒有惠及航空業，建議政府和機管局推出紓困措施，例如為機場員工發放現金優惠券、開設技能提升課程、成立「航空業關愛基金」等。總會代表下周一及二(3月2及3日)將分別約見運房局局長陳帆和機管局代表，反映意見。