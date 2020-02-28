預算案：警隊新年度開支258億　增人手添裝備防亂

2020/21年的財政預算案中，警隊的開支預算近258億元，較上個財政年度增加24.7%，警察公共關係科警司劉肇邦今日(28日)透過Facebook講解相關的開支及預算。

劉指，2019/20年度的預算開支原為207億元，當中近85%是支付人員的薪金、10%為部門開支，至於購置裝備、工具，津貼等則每項佔1至2%。惟因應過去逾8個月的示威活動，致開支比原先預算的207億，上升14%至236億元，當中大部分涉及逾時工作津貼。

按今年236億的開支推算，2020/21年度警隊的開支預算需增加9%至258億元，當中77%為人員薪金，16%為一般部門開支，其餘的為添置裝備等。劉表示，面對新的社會環境，有需要增設2,543個職位，包括機動部隊及陸上總區的前線警力、反恐及支援等；亦加設一個總警司職位，負責處理打擊洗黑錢及恐怖分子融資的工作。一般部門開支亦會增加。

至於專門裝備的開支亦增至6億元，部分是用作購置個人防護裝備，該些裝備一套約萬餘元，若為2.8萬名負責前線工作的警員添置，預計要用4億元，亦要購買隨身攝錄器材及槍械等。

另一個增加的開支是機器設備，他解釋，現有的一批舊裝甲車已為10年前購置，因此要購置一批保護性較強的車輛；而預計未來仍可能要處理暴亂情況，故有需要添置人群管理特別用途車輛。

至於津貼方面的預算開支則下降近90%，回復至以往每年約2至3億元的預算。