政黨接逾900宗滯湖北港人求助　冀港府盡快公布包機安排

港府在東方報業集團連日倡議下，周一晚上(24日)終決定安排包機接載滯留湖北港人回港。有工會今午(28日)與政制及內地事務局局長聶德權會晤，商討有關安排後表示，希望政府盡快公布安排細節，特別協助滯留當地的孕婦、文憑試考生、有醫療需要的特急個案回港，他們亦感謝兩地政府協調和傳媒報道，才可順理落實安排。

工聯會表示，目前收到逾900宗在湖北省的港人求助，當中134人有緊急回港需要，包括7名孕婦、2名應屆中學文憑試考生，他們已轉交特急個案予局方跟進。工聯會同時建議局方可考慮一同使用武漢市以外的內陸機場接載港人，協助滯留武漢以外城市的港人。

議員陸頌雄提到，政府除了會派包機接送武漢市及有特別需要的市民回港，亦願意支付港人在當地的交通費用。他建議政府增派更多人手接聽求助熱線，應付大增的工作量。工聯會新界東辦事處總幹事鄧家彪引述當局指，首批包機不止1班飛機，強調數量必然超過1班。